دولار الصرافين مستقر عند سعره..

وأمس، افتتحت السوق السوداء على ارتفاع بسعر صرف الدولار مسجلا 8450 - 8500 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي بعدما كانت التسعيرة 8420 - 8480 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي الثلاثاء.

أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الخميس 17/12/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.