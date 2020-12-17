إقتصاد

الدولار عند أدنى مستوى في عامين ونصف العام.. هذا ما سجله

Lebanon 24
17-12-2020 | 09:19
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سجل الدولار اليوم الخميس أدنى مستوى في عامين ونصف العام مقابل عملات منافسة رئيسية، إذ تعززت الشهية للمخاطرة بفعل إحراز تقدم صوب الاتفاق على حزمة تحفيز في الولايات المتحدة.

وقال مشرعون ومساعدون لهم أمس الأربعاء إن مفاوضين في الكونغرس "يقتربون" من مشروع قانون مساعدات بقيمة 900 مليار دولار للتخفيف من تداعيات كوفيد-19.

وعبر الأطلسي، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن اتفاقا مع المملكة المتحدة بات أقرب، على الرغم من أن النجاح ليس مضمونا.

وقال مايكل مكارثي كبير المحللين لدى "سي إم سي ماركتس" للوساطة في سيدني "مع زيادة التفاؤل العالمي بشأن توقعات النمو لعام 2021، يضعف الدولار".

وهوى مؤشر الدولار، أمام سلة من العملات الرئيسية، إلى 89.995 نقطة، مسجلا بذلك أدنى مستوى منذ نيسان 2018.
المصدر: روسيا اليوم
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