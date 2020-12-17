إقتصاد

تخلي بايدن عن السياج الحدودي مع المكسيك.. إليكم المبلع الذي سيوفره

Lebanon 24
17-12-2020 | 11:00
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قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن التخلي المحتمل من جانب إدارة جو بايدن المقبلة، عن بناء السياج على الحدود الأميركية المكسيكية، سيوفر 2.6 مليار دولار للميزانية.

وأضافت الصحيفة أن إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب، حصلت على حوالي 15 مليار دولار لبناء السياج، وهو ما يكفي لاستكمال بناء مقطع منه بطول 1.2 ألف كيلومتر. ووفقا للسلطات، سيتم مع نهاية العام الجاري، إنجاز حوالي 724.2 كلم من السياج.

وحسب تقديرات الصحيفة، بعد تنصيب بايدن في 20 يناير، سيبقى 3.3 مليار دولار في الصندوق الذي تم إنشاؤه لبناء الجدار. وفي حال فسخ الرئيس الجديد، العقود مع شركات البناء على الفور، فسيتعين على الدولة، أن تدفع لهذه الشركات حوالي 700 مليون دولار. وهو ما سيوفر 2.6 مليار دولار من هذه الأموال.

في وقت سابق، صرح بايدن للصحفيين، بأنه لن ينهي بناء السياج الحدودي مع المكسيك، الذي يصل طوله إلى 3.14 ألف كيلومتر.
المصدر: روسيا اليوم
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