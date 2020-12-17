لأول مرة.. بتكوين تخترق حاجز العشرين ألف دولار

كسرت العملة الرقمية "بتكوين" حاجز العشرين ألف دولار للمرة الأولى، أمس الأربعاء، مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق.



وقفزت العملة المشفرة 4.5 بالمئة إلى 20 ألفا و440 دولارا، لتبلغ مكاسبها أكثر من 170 بالمئة هذا العام، مدعومة بطلب من مستثمرين كبار تجتذبهم فرص الكسب السريع، وما يتردد عن مقاومة العملة للتضخم، وتوقعات بأن تصبح أداة دفع رائجة.

وشهدت موجة صعود بتكوين تدفقا ضخما للعملة إلى أميركا الشمالية من شرق آسيا، يغذيه تهافت عليها من مستثمرين أميركيين كبار، كانت بواعث قلق رقابية تثنيهم من قبل، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.



ويتزامن صعود بتكوين، التي يراها بعض المستثمرين ملاذا آمنا محتملا، مع تراجع السعر الفوري للذهب في الأشهر الأخيرة.

وكان غموض سوق العملات المشفرة يثني بعض المستثمرين، مثل صناديق التحوط والحسابات العائلية، لكن تشديد الرقابة ساعد في تهدئة تلك المخاوف.