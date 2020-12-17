18
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
18
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
اتفاق بين الكويت و"ديسفا" اليونانية لتشغيل مرافق استيراد الغاز المسال
Lebanon 24
17-12-2020
|
13:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقعت الكويت عقداً مدته 6 سنوات بقيمة 106 ملايين دولار مع مجموعة "ديسفا" اليونانية لتشغيل مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال في الكويت.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن مسؤول في الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة "كيبك" المملوكة للدولة والتي وقعت على الاتفاق، أن تشغيل المرافق الواقعة بمنطقة الزور من قبل الشركة اليونانية سيبدأ العام المقبل.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
استعدوا لشتاء قاس... لبنان على موعد مع "تكوين إعصار"
Lebanon 24
استعدوا لشتاء قاس... لبنان على موعد مع "تكوين إعصار"
20:35 | 2020-12-16
16/12/2020 08:35:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما بدأ بشق طريقه باتجاه الـ9000 ليرة.. هذا سعر دولار السوق السوداء اليوم
Lebanon 24
بعدما بدأ بشق طريقه باتجاه الـ9000 ليرة.. هذا سعر دولار السوق السوداء اليوم
11:38 | 2020-12-17
17/12/2020 11:38:09
Lebanon 24
Lebanon 24
في طرابلس.. قتلوه وهو داخل مقهى بهذه الطريقة! والتوتر يسود المنطقة
Lebanon 24
في طرابلس.. قتلوه وهو داخل مقهى بهذه الطريقة! والتوتر يسود المنطقة
19:41 | 2020-12-16
16/12/2020 07:41:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هلع أوروبي مما يجري في لبنان.. ثمن باهظ لـ"حزب الله" وخلوة "خطيرة" في هارفرد
Lebanon 24
هلع أوروبي مما يجري في لبنان.. ثمن باهظ لـ"حزب الله" وخلوة "خطيرة" في هارفرد
06:58 | 2020-12-17
17/12/2020 06:58:16
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يتنصّل ومصير المطار "غامض".. والشبح الإسرائيلي بالأجواء
Lebanon 24
"حزب الله" يتنصّل ومصير المطار "غامض".. والشبح الإسرائيلي بالأجواء
09:00 | 2020-12-17
17/12/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
15:00 | 2020-12-17
أوروبا تمدّد العقوبات الإقتصادية ضدّ روسيا
13:41 | 2020-12-17
أصحاب المطاعم والملاهي يطمئنون رواد السهر.. "نحن أكثر أماناً من المنازل"
12:28 | 2020-12-17
المالكون: لا سبب يحول دون صدور قرارات اللجان المكلفة تحديد المستفيدين من الصندوق
11:38 | 2020-12-17
بعدما بدأ بشق طريقه باتجاه الـ9000 ليرة.. هذا سعر دولار السوق السوداء اليوم
11:00 | 2020-12-17
تخلي بايدن عن السياج الحدودي مع المكسيك.. إليكم المبلع الذي سيوفره
10:13 | 2020-12-17
مصرف لبنان أمام تحدٍ كبير.. الوضع غير ميؤوس منه؟
فيديو
الدوري الإيطالي.. "يوفنتوس" يسقط في فخّ التعادل أمام "أتالانتا"! (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "يوفنتوس" يسقط في فخّ التعادل أمام "أتالانتا"! (فيديو)
15:00 | 2020-12-17
17/12/2020 15:38:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"الكويت" بطلاً لكأس السوبر المحلية على حساب "العربي"! (فيديو)
Lebanon 24
"الكويت" بطلاً لكأس السوبر المحلية على حساب "العربي"! (فيديو)
23:00 | 2020-12-16
17/12/2020 15:38:46
Lebanon 24
Lebanon 24
رسمياً.. "أمازون" تطرح سوارها الذكي للبيع في الأسواق! (فيديو)
Lebanon 24
رسمياً.. "أمازون" تطرح سوارها الذكي للبيع في الأسواق! (فيديو)
18:00 | 2020-12-16
17/12/2020 15:38:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact