اتفاق بين الكويت و"ديسفا" اليونانية لتشغيل مرافق استيراد الغاز المسال

وقعت الكويت عقداً مدته 6 سنوات بقيمة 106 ملايين دولار مع مجموعة "ديسفا" اليونانية لتشغيل مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال في الكويت.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن مسؤول في الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة "كيبك" المملوكة للدولة والتي وقعت على الاتفاق، أن تشغيل المرافق الواقعة بمنطقة الزور من قبل الشركة اليونانية سيبدأ العام المقبل.