أوروبا تمدّد العقوبات الإقتصادية ضدّ روسيا

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان له، اليوم الخميس، أنّ الاتحاد الأوروبي مدّد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، التي تنتهي في 31 كانون الثاني المقبل، لمدة 6 أشهر جديدة.



وأضاف البيان: "قرّر المجلس، اليوم تمديد الإجراءات التقييدية المعمول بها حالياً في ما يتعلق بقطاعات معينة من الاقتصاد الروسي، حتى 31 حزيران 2021"، بحسب ما نقلت وكالة "تاس" الروسية.