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إقتصاد
سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم الجمعة
Lebanon 24
18-12-2020
|
08:34
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أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الجمعة 18/12/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.
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