20
o
بيروت
24
o
طرابلس
18
o
صور
24
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
17
o
بشري
21
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
دولار السوق السوداء على ارتفاعه.. إليكم تسعيرته
Lebanon 24
18-12-2020
|
09:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
يتم التداول صباح اليوم الجمعة في السوق السوداء بسعر صرف للدولار يتراوح ما بين "8400 - 8450" ليرة لبنانية لكل دولار أميركي وهو نفسه سعر إقفال السوق مساء أمس الخميس، وفق ما أفاد موقع "ياصور".
المصدر: ياصور
مواضيع ذات صلة
الليرة اللبنانية ترتقي إلى مصاف الدولار وتدخل السوق السوداء بسعر صرف ثانٍ
Lebanon 24
الليرة اللبنانية ترتقي إلى مصاف الدولار وتدخل السوق السوداء بسعر صرف ثانٍ
18/12/2020 12:25:52
18/12/2020 12:25:52
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب نقيب الصيارفة محمود حلاوي لـ " الجديد": أسعار الدولار في السوق السوداء "وهمية" وتتحكم بها بعض التطبيقات التي تدار من خارج لبنان وتقف خلفها بعض الجهات
Lebanon 24
نائب نقيب الصيارفة محمود حلاوي لـ " الجديد": أسعار الدولار في السوق السوداء "وهمية" وتتحكم بها بعض التطبيقات التي تدار من خارج لبنان وتقف خلفها بعض الجهات
18/12/2020 12:25:52
18/12/2020 12:25:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بري عن ترميم مجلس النواب بعد انفجار 4 آب: "الشركات بدها تفوتر بالدولار ونحنا ما رح نقبل" وانا مصرّ ان تقدم عروض التخمين والصيانة والترميم بالليرة اللبنانية
Lebanon 24
بري عن ترميم مجلس النواب بعد انفجار 4 آب: "الشركات بدها تفوتر بالدولار ونحنا ما رح نقبل" وانا مصرّ ان تقدم عروض التخمين والصيانة والترميم بالليرة اللبنانية
18/12/2020 12:25:52
18/12/2020 12:25:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل خطيرة.. السوق السوداء تبتلع الاقتصاد: تجارة الشيكات تنشط بالدولار والليرة
Lebanon 24
تفاصيل خطيرة.. السوق السوداء تبتلع الاقتصاد: تجارة الشيكات تنشط بالدولار والليرة
18/12/2020 12:25:52
18/12/2020 12:25:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار
لبنان
السوق السوداء
الليرة
تابع
الأكثر قراءة
ممثل لبناني قدير يعلن إصابته بكورونا (فيديو)
Lebanon 24
ممثل لبناني قدير يعلن إصابته بكورونا (فيديو)
15:57 | 2020-12-17
17/12/2020 03:57:13
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق السوداء على ارتفاعه.. إليكم تسعيرته
Lebanon 24
دولار السوق السوداء على ارتفاعه.. إليكم تسعيرته
09:45 | 2020-12-18
18/12/2020 09:45:01
Lebanon 24
Lebanon 24
افترش الارض وأضرب عن الطعام.. ماذا يجري داخل قصر عدل بيروت؟ (فيديو)
Lebanon 24
افترش الارض وأضرب عن الطعام.. ماذا يجري داخل قصر عدل بيروت؟ (فيديو)
12:37 | 2020-12-17
17/12/2020 12:37:35
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتقالات بعد حادثة تحرش جماعي هزت الرأي العام في مصر
Lebanon 24
إعتقالات بعد حادثة تحرش جماعي هزت الرأي العام في مصر
19:45 | 2020-12-17
17/12/2020 07:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريحات صادمة جديدة لبيل غيتس.. وتحذير من العودة للمربع الأول!
Lebanon 24
تصريحات صادمة جديدة لبيل غيتس.. وتحذير من العودة للمربع الأول!
17:00 | 2020-12-17
17/12/2020 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
12:00 | 2020-12-18
الأسهم الأميركية ترتفع على خلفية دعم النظام الاحتياطي الفيدرالي
10:30 | 2020-12-18
اقتصاد لبنان 2020 الأسوأ.. ولا خلاص في 2021
08:34 | 2020-12-18
سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم الجمعة
06:41 | 2020-12-18
لا فيول ولا بنزين.. بانتظار خام العراق
15:00 | 2020-12-17
أوروبا تمدّد العقوبات الإقتصادية ضدّ روسيا
13:41 | 2020-12-17
أصحاب المطاعم والملاهي يطمئنون رواد السهر.. "نحن أكثر أماناً من المنازل"
فيديو
الدوري الإيطالي.. "يوفنتوس" يسقط في فخّ التعادل أمام "أتالانتا"! (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "يوفنتوس" يسقط في فخّ التعادل أمام "أتالانتا"! (فيديو)
15:00 | 2020-12-17
18/12/2020 12:25:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"الكويت" بطلاً لكأس السوبر المحلية على حساب "العربي"! (فيديو)
Lebanon 24
"الكويت" بطلاً لكأس السوبر المحلية على حساب "العربي"! (فيديو)
23:00 | 2020-12-16
18/12/2020 12:25:52
Lebanon 24
Lebanon 24
رسمياً.. "أمازون" تطرح سوارها الذكي للبيع في الأسواق! (فيديو)
Lebanon 24
رسمياً.. "أمازون" تطرح سوارها الذكي للبيع في الأسواق! (فيديو)
18:00 | 2020-12-16
18/12/2020 12:25:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact