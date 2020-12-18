الأسهم الأميركية ترتفع على خلفية دعم النظام الاحتياطي الفيدرالي

أفادت بيانات التداول، اليوم الجمعة، بأن مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية ارتفعت على خلفية إجراءات دعم الاقتصاد الذي أعلنها النظام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والكونغرس.

وعند إغلاق الأسواق، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.49 في المئة ليصل إلى 30301.79 نقطة.وارتفع مؤشر "ناسداك" لشركات التكنولوجيا الفائقة – بنسبة 0.84 في المئة إلى 12764.75 نقطة، وزاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقاً – بنسبة 0.57 في المئة إلى 3722.42 نقطةهذا وعقب نتائج اجتماع كانون الأول، أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة الأساسي عند مستوى 0-0.25 في المئة سنوي، وأعلن توقعاته ببقاء سعر الفائدة عند هذا المستوى حتى نهاية عام 2023.وفي الوقت نفسه، يحضر مجلس النواب الأميركي اعتماد حزمة دعم الاقتصاد بمقدار 900 مليار دولار.