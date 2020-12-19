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إقتصاد
في نهاية الأسبوع.. اليكم سعر صرف الدولار مقابل الليرة
Lebanon 24
19-12-2020
|
08:23
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أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليومي السبت والاحد في 19 و20/12/2020، حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.
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الدولار
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