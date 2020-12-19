في نهاية الأسبوع.. اليكم سعر صرف الدولار مقابل الليرة

أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليومي السبت والاحد في 19 و20/12/2020، حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

