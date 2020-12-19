منتجات يعشقها الملايين ستختفي وأخرى ستظهر.. تغيير كبير في "كوكاكولا" وصرف عمال

سلط موقع "بيزنس إنسايدر" الضوء على هيكلية تنفذها شركة المشروبات العملاقة "كوكاكولا" على أعمالها في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، التي عصفت بالاقتصاد العالمي.وأعلنت شركة المشروبات العملاقة "كوكاكولا" الخميس عن تسريح 2200 عامل، وذلك كجزء من إعادة هيكلة تهدف إلى تقليص أنشطتها وعلاماتها التجارية. وقالت إن حوالي 1200 من حالات التسريح ستحدث في الولايات المتحدة، بما في ذلك 500 في مدينة أتلانتا، حيث يقع مقر الشركة.وبلغ عدد العاملين في "كوكاكولا" نهاية العام الماضي 86200 شخص في جميع أنحاء العالم، من ضمنهم 10400 شخص في الولايات المتحدة.وقد أثرت جائحة فيروس كورونا على أعمال الشركة، حيث هوت المبيعات في أماكن مثل الملاعب ودور السينما بسبب الإغلاق، وانخفضت إيرادات الشركة بنسبة 9% على أساس سنوي لتصل إلى 8.7 مليار دولار بين تموز وأيلول من 2020، ما أجبر الشركة على تسريع عملية إعادة الهيكلة التي كانت جارية بالفعل.وتقوم شركة "كوكاكولا" بتقليص علاماتها التجارية بمقدار النصف إلى 200 علامة تجارية، حيث تخلت عن العديد من العلامات التجارية التي تباع ببطء هذا العام، بما في ذلك Tab وZico وOdwalla وDiet Coke Feisty Cherry.وقالت إنها ستستخدم المدخرات للاستثمار في العلامات التجارية المتنامية مثل Minute Maid و Simply Juices وتمويل إطلاق منتجات جديدة مثل Topo Chico Hard Seltzer وCoca-Cola Energy و Aha المياه الفوارة.