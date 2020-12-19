20
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
20
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
أعلى مستوى في 9 أشهر.. النفط يسجل سابع مكسب أسبوعي على التوالي
Lebanon 24
19-12-2020
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتفع النفط عند التسوية إلى أعلى مستوياته في 9 أشهر أمس الجمعة، مسجلا سابع مكسب أسبوعي على التوالي، إذ ركز المستثمرون على توزيع لقاحات كوفيد-19 وانخفاض الدولار الأميركي هذا الأسبوع.
وتقدمت فايزر (Pfizer) بطلب للحصول على موافقة للقاحها في اليابان، وهو اللقاح الذي يجري استخدامه في بريطانيا والولايات المتحدة.
كما أصبح لقاح شركة مودرنا (Moderna) للوقاية من فيروس كورونا الثاني الذي يحصل على ترخيص الاستخدام الطارئ من إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية، وذلك بعد أسبوع من موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح شركة فايزر وشريكتها الألمانية بيونتيك (BioNTech).
وجرت تسوية خام برنت على ارتفاع بما يعادل 1.5% ليصل 52.26 دولارا للبرميل، وذلك بعد أن لامس مستوى 52.48 دولارا، وهو أعلى مستوياته منذ آذار الماضي.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.5% ليبلغ سعر التسوية 49.10 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ شباط الماضي.
وتعافى الدولار الأميركي قليلا أمس الجمعة، لكنه ظل قرب قاع عامين ونصف العام الذي بلغه في الجلسة السابقة.
ويجعل انخفاض الدولار النفط والسلع الأساسية الأخرى أقل تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
وتدعم النفط هذا الأسبوع ببيانات الإمدادات الأسبوعية الأميركية التي أظهرت أن مخزونات الخام تراجعت 3.1 ملايين برميل، وهو تراجع فاق التوقعات.
المصدر: الجزيرة
تابع
الأكثر قراءة
طلبت من مسافر إيصال حقيبتها إلى الطائرة.. فحصل ما لم يكن في الحسبان
Lebanon 24
طلبت من مسافر إيصال حقيبتها إلى الطائرة.. فحصل ما لم يكن في الحسبان
19:16 | 2020-12-18
18/12/2020 07:16:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أيام 2020 الأخيرة.. صندوق المفاجآت السعيدة لمواليد 5 أبراج!
Lebanon 24
أيام 2020 الأخيرة.. صندوق المفاجآت السعيدة لمواليد 5 أبراج!
15:00 | 2020-12-18
18/12/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار بـ5500 ليرة وهذا ما سيجري بالمصارف.. سيناريوهان ينتظران لبنان
Lebanon 24
الدولار بـ5500 ليرة وهذا ما سيجري بالمصارف.. سيناريوهان ينتظران لبنان
06:37 | 2020-12-19
19/12/2020 06:37:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ربطة الخبز بـ 250 ليرة فقط في طرابلس!
Lebanon 24
ربطة الخبز بـ 250 ليرة فقط في طرابلس!
06:15 | 2020-12-19
19/12/2020 06:15:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلحون يسرقون مطعم "ماكدونالدز" في زحلة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
مسلحون يسرقون مطعم "ماكدونالدز" في زحلة.. إليكم التفاصيل
20:11 | 2020-12-18
18/12/2020 08:11:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
11:18 | 2020-12-19
هدوء حذِر بدولار السوق السوداء.. وتوقعات بارتفاع كبير قريباً
11:00 | 2020-12-19
مليارات الدولارات في جيوب الروس..
10:00 | 2020-12-19
كاش أو بطاقة؟ خبير يحسم الجدل!
09:00 | 2020-12-19
منتجات يعشقها الملايين ستختفي وأخرى ستظهر.. تغيير كبير في "كوكاكولا" وصرف عمال
08:23 | 2020-12-19
في نهاية الأسبوع.. اليكم سعر صرف الدولار مقابل الليرة
06:37 | 2020-12-19
الدولار بـ5500 ليرة وهذا ما سيجري بالمصارف.. سيناريوهان ينتظران لبنان
فيديو
شركة "Xiaomi" تستعدّ لإطلاق هاتفها الجديد بمواصفات متطورة! (فيديو)
Lebanon 24
شركة "Xiaomi" تستعدّ لإطلاق هاتفها الجديد بمواصفات متطورة! (فيديو)
18:00 | 2020-12-18
19/12/2020 14:05:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "يوفنتوس" يسقط في فخّ التعادل أمام "أتالانتا"! (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "يوفنتوس" يسقط في فخّ التعادل أمام "أتالانتا"! (فيديو)
15:00 | 2020-12-17
19/12/2020 14:05:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"الكويت" بطلاً لكأس السوبر المحلية على حساب "العربي"! (فيديو)
Lebanon 24
"الكويت" بطلاً لكأس السوبر المحلية على حساب "العربي"! (فيديو)
23:00 | 2020-12-16
19/12/2020 14:05:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact