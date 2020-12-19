إقتصاد

هدوء حذِر بدولار السوق السوداء.. وتوقعات بارتفاع كبير قريباً

Lebanon 24
19-12-2020 | 11:18
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يشهد سعر الدولار هدوءاً حذراً بعد موجة من الارتفاعات. ويسجّل ليوم السبت 19 كانون الأول، نحو 8350 ليرة للشراء و8450 ليرة للمبيع. غير أن حَمَلَة الدولار يتوقّعون ارتفاعاً كبيراً خلال الأسبوعين المقبلين.
ويبقى سعر الدولار المحدَّد من قِبَل المنصة الالكترونية، بعيداً عن هذا الحَذَر، ويشهد ثباتاً يتراوح معه سعر الصرف بين 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة للمبيع.
المصدر: المدن
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