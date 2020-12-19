إقتصاد

ارتفاع جديد في عملة البيتكوين

Lebanon 24
19-12-2020 | 20:57
A-
A+
Doc-P-776529-637440083395235258.jpg
Doc-P-776529-637440083395235258.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجل سعر صرف العملة الرقمية "البيتكوين" مستوى جديدا له متجاوزا 24 ألف دولار.

وبحسب "روسيا اليوم" فإن الرقم القياسي السابق لسعر الصرف المسجل كان يوم الخميس الماضي، عندما وصل سعر الصرف إلى 23700 دولار، حيث ارتفع سعر العملة بأكثر من 6 % خلال أسبوع إلى 33 % تقريبا.

وتبلغ القيمة السوقية للـ"بيتكوين"، حوالي 444 مليار دولار.

من جهته، توقع مدير الاستثمار في "Guggenheim Partners" سكوت مينيرد، ارتفاعا إلى 400 ألف دولار.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
09:03 | 2020-12-20
09:00 | 2020-12-20
08:00 | 2020-12-20
06:44 | 2020-12-20
19:36 | 2020-12-19
15:30 | 2020-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website