ارتفاع جديد في عملة البيتكوين

سجل سعر صرف العملة الرقمية "البيتكوين" مستوى جديدا له متجاوزا 24 ألف دولار.وبحسب "روسيا اليوم" فإن الرقم القياسي السابق لسعر الصرف المسجل كان يوم الخميس الماضي، عندما وصل سعر الصرف إلى 23700 دولار، حيث ارتفع سعر العملة بأكثر من 6 % خلال أسبوع إلى 33 % تقريبا.وتبلغ القيمة السوقية للـ"بيتكوين"، حوالي 444 مليار دولار.من جهته، توقع مدير الاستثمار في "Guggenheim Partners" سكوت مينيرد، ارتفاعا إلى 400 ألف دولار.