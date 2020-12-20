إقتصاد

تدابير جديدة سيواجهها المستثمرون في الصين!

Lebanon 24
20-12-2020 | 06:44
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أعلنت بكين أنّ المستثمرين الأجانب في الصناعات الصينية من الدفاع إلى التكنولوجيا سيواجهون اعتباراً من العام المقبل تدابير تدقيق إضافية للتأكد من أن أنشطتهم لا تقوّض الأمن القومي، بحسب ما ألعن كبير المخططين الاقتصاديين الصينيين.
 
وفقاً لما أوردته شبكة "سكاي نيوز"، فإنّه بموجب القواعد الجديدة، ستتمّ مراجعة الاستثمارات الخارجية في الصناعات الصينية المتعلقة بالجيش تلقائياً.

لكن الاستثمارات في مجالات الزراعة والطاقة والنقل والإنترنت والخدمات المالية لن تخضع للمراجعة إلا إذا تضمنت الاستحواذ على 50% من شركة صينية أو ستؤثر بشكل كبير على الأعمال التجارية.

ويجب على المستثمرين في هذه الحالات الخضوع لمراجعة حكومية لتحديد ما إذا كانت تحركاتهم "تؤثر على الأمن القومي"، وفقًا للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، التي لم تحدد الأنشطة التي يمكن أن يكون لها مثل هذا التأثير.

يأتي هذا الإعلان بعد قرابة عام من دخول قانون الاستثمار الأجنبي الصيني الجديد حيز التنفيذ، والذي يعد بمنح الشركات المحلية والأجنبية معاملة متساوية في السوق الصينية.
 
وقالت اللجنة إن القواعد، التي ستدخل حيز التنفيذ في 18 كانون الثاني، تهدف إلى "منع وتفكيك المخاطر المتعلقة بالأمن القومي في شكل فعّال مع تعزيز الاستثمار الأجنبي في شكل نشط".

والجمعة، أعلنت الصين أنّها في المرحلة الأخيرة من المحادثات بشأن اتفاقية استثمار تاريخية مع الاتحاد الأوروبي من شأنها أن تسمح للدول الأعضاء في التكتل بمزيد من الوصول إلى السوق الصينية المربحة.
المصدر: سكاي نيوز
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