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إقتصاد
بسبب سلالة "كورونا" الجديدة.. هولندا تحظر الرحلات من بريطانيا!
Lebanon 24
20-12-2020
|
08:00
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أعلنت هولندا أنّها ستقوم بحظر الرحلات الجوية التي تقل مسافرين من المملكة المتحدة اعتباراً من اليوم الأحد بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس "كورونا" في بريطانيا.
وقالت الحكومة في بيان في وقت مبكر اليوم الأحد، إنّ حظر السفر سيظل سارياً حتى الأول من كانون الثاني، مضيفة أنّها تراقب التطورات وتدرس إجراءات إضافية فيما يتعلق بوسائل النقل الأخرى، بحسب ما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".
وأضافت هولندا أنّه في أوائل كانون الأوّل، كشفت عينات أخذت من حالة في البلاد عن نفس سلالة الفيروس الموجودة في المملكة المتحدة.
وجاء الحظر بعد أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وعلماء، أمس السبت، أن السلالة الجديدة من فيروس "كورونا" التي تم تحديدها في البلاد أصبحت معدية بنسبة تصل إلى 70%.
المصدر: روسيا اليوم
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