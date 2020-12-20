أوّل منشأة صناعية لـ"هواوي" خارج الصين.. في دولة أوروبية؟!

أعلنت شركة "هواوي" الصينية أنّها ستفتتح منشأة صناعية تابعة لها ستكون الأولى خارج الأراضي الصينية، وستقوم بتصنيع معدات شبكات الهاتف المحمول.وبحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن موقع "يورونيوز"، فإنّ الشركة ستستثمر ما لا يقل عن 200 مليون يورو (245 مليون دولار) لتشغيل المنشأة في بلدة بروما في شرق فرنسا، الأمر الذي سيستحدث 300 وظيفة في البداية، لتصبح هذه المنشأة الأولى للشركة خارج الأراضي الصينية.وسيقوم المصنع الواقع قرب الحدود الألمانية إلى إنتاج بقيمة مليار يورو من المعدات سنويا للسوق الأوروبية.وقالت الشركة في بيان إن~ها "من خلال بناء هذا المصنع على مفترق طرق أوروبا، ستعزز هواوي حضورها القوي بالفعل في القارة من خلال 23 مركزاً للبحث والتطوير وأكثر من 100 جامعة شريكة وأكثر من 3100 مورد وسلسلة توريد فعالة".