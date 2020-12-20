إقتصاد

أوّل منشأة صناعية لـ"هواوي" خارج الصين.. في دولة أوروبية؟!

Lebanon 24
20-12-2020 | 10:30
A-
A+
Doc-P-776617-637440574346813198.jpg
Doc-P-776617-637440574346813198.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت شركة "هواوي" الصينية أنّها ستفتتح منشأة صناعية تابعة لها ستكون الأولى خارج الأراضي الصينية، وستقوم بتصنيع معدات شبكات الهاتف المحمول.

وبحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن موقع "يورونيوز"، فإنّ الشركة ستستثمر  ما لا يقل عن 200 مليون يورو (245 مليون دولار) لتشغيل المنشأة في بلدة بروما في شرق فرنسا، الأمر الذي سيستحدث 300 وظيفة في البداية، لتصبح هذه المنشأة الأولى للشركة خارج الأراضي الصينية.

وسيقوم المصنع الواقع قرب الحدود الألمانية إلى إنتاج بقيمة مليار يورو من المعدات سنويا للسوق الأوروبية.

وقالت الشركة في بيان إن~ها "من خلال بناء هذا المصنع على مفترق طرق أوروبا، ستعزز هواوي حضورها القوي بالفعل في القارة من خلال 23 مركزاً للبحث والتطوير وأكثر من 100 جامعة شريكة وأكثر من 3100 مورد وسلسلة توريد فعالة".
وأطلقت الشركة في وقت سابق محرك بحث جديد لجميع الأجهزة المحمولة، باسم "Petal Search" المنافس لغوغل، التي تحتكر نحو 97% من عمليات البحث في أوروبا.

وقال نائب مدير إدارة أوروبا للبحث بشركة "هواوي"، فرناندو جارسيا، المسؤول عن التطبيق، الخميس، إنه تم فتح النطاقين "petalsearch.com" و"gopetal.com" على الإنترنت بحيث يمكن لأي مستخدم لجهاز بنظام أبل أو أندرويد استخدام هذا المحرك البحث، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للشركة.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
15:58 | 2020-12-20
15:30 | 2020-12-20
12:00 | 2020-12-20
09:03 | 2020-12-20
09:00 | 2020-12-20
08:00 | 2020-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website