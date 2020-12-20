إقتصاد

بعد حل وسط.. الكونغرس سيصوت على "حزمة مساعدات كورونا"

Lebanon 24
20-12-2020 | 15:30
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بات الكونغرس الأميركي قريبا من الاقتراع، الأحد، على حزمة مساعدات قيمتها 900 مليار دولار، بعدما توصل أعضاء مجلس الشيوخ لحل وسط في ساعة متأخرة من الليل لإزالة واحدة من العقبات الأخيرة، وهو الخلاف بشأن سلطات الإقراض لمجلس الاحتياطي الاتحاد بسبب الجائحة.

وقال تشاك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ للصحافيين في ساعة متأخرة من مساء السبت "إذا سارت الأمور على هذا المنوال ولم تكن هناك عقبات، سيكون بإمكاننا الاقتراع غدا".

ويعتزم زعماء الكونغرس ربط حزمة مساعدات كورونا، التي تشمل مدفوعات مباشرة 600 دولار للأفراد و300 دولار أسبوعيا، إعانة بطالة إضافية، بمشروع قانون إنفاق بمبلغ 1.4 تريليون دولار لتمويل برامج الحكومة حتى ايلول 2021.

وتنتهي مهلة لتمديد التمويل الحكومي 48 ساعة منتصف ليل الأحد وسيتعين بعدها أن تتوقف أنشطة الحكومة.

وأصر السناتور الجهوري بات تومي من بنسلفانيا على صياغة تضمن ألا يجدد البنك المركزي برامج الإقراض الطارئة للمشروعات الصغيرة وحكومات الولايات والمحلية بعد 31 كانون الاول.

ويقول الجمهوريون إن تلك البرامج تنطوي على تدخل حكومي بلا داع في الأنشطة الخاصة مما يضفي طابعا سياسيا علي مجلس الاحتياطي، واتهموا الديمقراطيين بالسعي لتمديدها لما بعد نهاية 2020 كباب خلفي لتقديم تمويل بلا رقابة للحكومات المحلية التي يسيطر عليها أعضاء حزبهم.


 
المصدر: سكاي نيوز
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