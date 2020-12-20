إقتصاد

تحسن كبير في عجز الميزان التجاري في مصر

Lebanon 24
20-12-2020 | 18:30
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كشفت مصر تحسنا كبيرا في عجز الميزان التجاري خلال شهر أيلول الماضي، حيث سجل 2.7 مليار دولار، مقابل 4 مليارات دولار في نفس الشهر عن العام الماضي 2019.

وتراجع عجز الميزان التجاري في مصر بنسبة 32.7 بالمئة، مسجلا عجزا بقيمة 2.7 مليار دولار في شهر أيلول الماضي، مقابل 4 مليار في الشهر نفسه العام الماضي.

وبحسب نشرة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الشهرية لبيانات التجارة الخارجية، الصادرة الأحد "سجل الميزان التجاري لمصر في شهر أيلول الماضي عجزا بقيمة 2.7 مليار دولار، مقابل 4 مليار دولار في أيلول عام 2019، وبنسبة انخفاض بلغت 32.4 في المائة".

وأشار الجهاز المركزي إلى أن ذلك التراجع يعود لانخفاض قيمة الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة بنسبة 5.1 بالمئة، ومنتجات البترول بنسبة 36.5 بالمئة، والبترول الخام بنسبة 38.4 بالمئة، والأسمدة بنسبة 33.4 بالمئة.

فيما ارتفعت قيمة بعض الصادرات الأخرى مثل لدائن البلاستيك التي ارتفعت بنسبة 15.2 بالمئة، والعجائن والمحضرات الغذائية بنسبة 17.8 بالمئة، والسجاد والكليم بنسبة 23.6 بالمئة، ومحضرات الصيدلة بنسبة 4.9 بالمئة.

وانخفضت قيمة الواردات المصرية في ايلول الماضي إلى 5 مليارات دولار، مقابل 6.4 مليار دولار في أيلول 2019، وبنسبة انخفاض 21.3 في المائة.
المصدر: سبوتنيك
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