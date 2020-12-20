15
o
بيروت
18
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
14
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
12
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
تحسن كبير في عجز الميزان التجاري في مصر
Lebanon 24
20-12-2020
|
18:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت مصر تحسنا كبيرا في عجز الميزان التجاري خلال شهر أيلول الماضي، حيث سجل 2.7 مليار دولار، مقابل 4 مليارات دولار في نفس الشهر عن العام الماضي 2019.
وتراجع عجز الميزان التجاري في مصر بنسبة 32.7 بالمئة، مسجلا عجزا بقيمة 2.7 مليار دولار في شهر أيلول الماضي، مقابل 4 مليار في الشهر نفسه العام الماضي.
وبحسب نشرة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الشهرية لبيانات التجارة الخارجية، الصادرة الأحد "سجل الميزان التجاري لمصر في شهر أيلول الماضي عجزا بقيمة 2.7 مليار دولار، مقابل 4 مليار دولار في أيلول عام 2019، وبنسبة انخفاض بلغت 32.4 في المائة".
وأشار الجهاز المركزي إلى أن ذلك التراجع يعود لانخفاض قيمة الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة بنسبة 5.1 بالمئة، ومنتجات البترول بنسبة 36.5 بالمئة، والبترول الخام بنسبة 38.4 بالمئة، والأسمدة بنسبة 33.4 بالمئة.
فيما ارتفعت قيمة بعض الصادرات الأخرى مثل لدائن البلاستيك التي ارتفعت بنسبة 15.2 بالمئة، والعجائن والمحضرات الغذائية بنسبة 17.8 بالمئة، والسجاد والكليم بنسبة 23.6 بالمئة، ومحضرات الصيدلة بنسبة 4.9 بالمئة.
وانخفضت قيمة الواردات المصرية في ايلول الماضي إلى 5 مليارات دولار، مقابل 6.4 مليار دولار في أيلول 2019، وبنسبة انخفاض 21.3 في المائة.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة
ماغي فرح تطلق توقعاتها للـ 2021: عام مفصلي وشهران صعبان.. ماذا ينتظر لبنان؟ (فيديو)
Lebanon 24
ماغي فرح تطلق توقعاتها للـ 2021: عام مفصلي وشهران صعبان.. ماذا ينتظر لبنان؟ (فيديو)
10:30 | 2020-12-20
20/12/2020 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع جديد للدولار.. إليكم تسعيرة السوق السوداء
Lebanon 24
ارتفاع جديد للدولار.. إليكم تسعيرة السوق السوداء
09:03 | 2020-12-20
20/12/2020 09:03:33
Lebanon 24
Lebanon 24
نجوى كرم تدبك في زفاف ابن شقيقها الراحل.. وتخطف الأنظار بالأحمر (فيديو)
Lebanon 24
نجوى كرم تدبك في زفاف ابن شقيقها الراحل.. وتخطف الأنظار بالأحمر (فيديو)
09:00 | 2020-12-20
20/12/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
85% من الأحداث تحققت حتى الآن.. إليكم توقعات العرّافة العمياء بابا فانغا لعام 2021!
Lebanon 24
85% من الأحداث تحققت حتى الآن.. إليكم توقعات العرّافة العمياء بابا فانغا لعام 2021!
09:00 | 2020-12-20
20/12/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجعة تهز زغرتا... الشابة سلام الدويهي قضت في حادث سير مروع
Lebanon 24
فاجعة تهز زغرتا... الشابة سلام الدويهي قضت في حادث سير مروع
09:13 | 2020-12-20
20/12/2020 09:13:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
22:00 | 2020-12-20
تراجع قيمة الصفقات العقارية بدول الخليج لـ72 مليار دولار
20:20 | 2020-12-20
بعد ان ارتفع صباحاً... كيف أقفل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء؟
15:58 | 2020-12-20
إيطاليا تعلّق الرحلات الجويّة مع بريطانيا
15:30 | 2020-12-20
بعد حل وسط.. الكونغرس سيصوت على "حزمة مساعدات كورونا"
12:00 | 2020-12-20
وزيرة تنشر بالخطأ قائمة أسعار لقاحات "كوفيد-19"!
10:30 | 2020-12-20
أوّل منشأة صناعية لـ"هواوي" خارج الصين.. في دولة أوروبية؟!
فيديو
إنجازٌ عربي فريد.. المصري "بيغ رامي" يتوّج بذهبية أكبر بطولات كمال الأجسام! (فيديو)
Lebanon 24
إنجازٌ عربي فريد.. المصري "بيغ رامي" يتوّج بذهبية أكبر بطولات كمال الأجسام! (فيديو)
23:00 | 2020-12-20
21/12/2020 01:36:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الهاربون من النار.. شهادات منشقين تكشف كذب قادة التنظيمات الارهابية
Lebanon 24
الهاربون من النار.. شهادات منشقين تكشف كذب قادة التنظيمات الارهابية
15:40 | 2020-12-20
21/12/2020 01:36:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ميريام فارس تتحدث لأول مرة عن حياتها.. وتؤكد ان ابنيها سيغادران لبنان (فيديو)
Lebanon 24
ميريام فارس تتحدث لأول مرة عن حياتها.. وتؤكد ان ابنيها سيغادران لبنان (فيديو)
15:00 | 2020-12-20
21/12/2020 01:36:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact