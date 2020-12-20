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إقتصاد
بعد ان ارتفع صباحاً... كيف أقفل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء؟
Lebanon 24
20-12-2020
|
20:20
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أقفل سعر صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الأحد، ما بين 8350 و8450 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وأعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الاحد 20/12/2020 حصراً وبهامش متحرّك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر3900 حدا أقصى.
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