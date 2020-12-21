14
o
بيروت
21
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
14
o
جونية
14
o
النبطية
7
o
زحلة
10
o
بعلبك
14
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
الاسترليني يهبط مع ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا
Lebanon 24
21-12-2020
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
هبط الجنيه الاسترليني بنسبة 0.82 في المئة، وذلك بعد فرض بريطانيا قيود جديدة صارمة لمواجهة سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا وعدم إحراز تقدم نحو الاتفاق لخروجها من الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير الصحة البريطاني إن من الممكن أن تظل لندن ومناطق جنوب شرق بريطانيا خاضعة لقيود أكثر صرامة لبعض الوقت من أجل القضاء على سلالة فيروس كورونا الجديدة، في حين أغلقت العديد من الدول الأوروبية أبوابها أمام القادمين من المملكة.
كما أصرت بريطانيا في المحادثات التجارية مع الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن يفتح التكتل الطريق أمام اتفاق تجاري جديد لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، وهو ما قوبل برد سريع من المفاوض الأوروبي الذي دافع عن حق الاتحاد في حماية مصالحه.
تابع
الأكثر قراءة
ماغي فرح تطلق توقعاتها للـ 2021: عام مفصلي وشهران صعبان.. ماذا ينتظر لبنان؟ (فيديو)
Lebanon 24
ماغي فرح تطلق توقعاتها للـ 2021: عام مفصلي وشهران صعبان.. ماذا ينتظر لبنان؟ (فيديو)
10:30 | 2020-12-20
20/12/2020 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نجوى كرم تدبك في زفاف ابن شقيقها الراحل.. وتخطف الأنظار بالأحمر (فيديو)
Lebanon 24
نجوى كرم تدبك في زفاف ابن شقيقها الراحل.. وتخطف الأنظار بالأحمر (فيديو)
09:00 | 2020-12-20
20/12/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع جديد للدولار.. إليكم تسعيرة السوق السوداء
Lebanon 24
ارتفاع جديد للدولار.. إليكم تسعيرة السوق السوداء
09:03 | 2020-12-20
20/12/2020 09:03:33
Lebanon 24
Lebanon 24
85% من الأحداث تحققت حتى الآن.. إليكم توقعات العرّافة العمياء بابا فانغا لعام 2021!
Lebanon 24
85% من الأحداث تحققت حتى الآن.. إليكم توقعات العرّافة العمياء بابا فانغا لعام 2021!
09:00 | 2020-12-20
20/12/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فاجعة تهز زغرتا... الشابة سلام الدويهي قضت في حادث سير مروع
Lebanon 24
فاجعة تهز زغرتا... الشابة سلام الدويهي قضت في حادث سير مروع
09:13 | 2020-12-20
20/12/2020 09:13:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
08:21 | 2020-12-21
مع بداية الأسبوع.. هذه تسعيرة دولار الصرافين
08:00 | 2020-12-21
الدولار سيصل إلى 10 آلاف!
07:30 | 2020-12-21
اللبناني شطب السياحة من هواياته.. انتهى زمن" الأعياد" في الاتجاهين
07:00 | 2020-12-21
"كلّهم اشتروا الدولارات من المركزي".. مسؤول كبير سابق: كنا نعلم أنّ الانهيار آتٍ
06:21 | 2020-12-21
الدولار قفز إلى 9900 قبل أشهر.. لهذه الأسباب لم تتدهور الليرة أكثر
06:14 | 2020-12-21
خفايا قرار MEA بيع التذاكر بالدولار فقط.. "الملايين مخبأة في البيوت"
فيديو
إنجازٌ عربي فريد.. المصري "بيغ رامي" يتوّج بذهبية أكبر بطولات كمال الأجسام! (فيديو)
Lebanon 24
إنجازٌ عربي فريد.. المصري "بيغ رامي" يتوّج بذهبية أكبر بطولات كمال الأجسام! (فيديو)
23:00 | 2020-12-20
21/12/2020 08:27:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الهاربون من النار.. شهادات منشقين تكشف كذب قادة التنظيمات الارهابية
Lebanon 24
الهاربون من النار.. شهادات منشقين تكشف كذب قادة التنظيمات الارهابية
15:40 | 2020-12-20
21/12/2020 08:27:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ميريام فارس تتحدث لأول مرة عن حياتها.. وتؤكد ان ابنيها سيغادران لبنان (فيديو)
Lebanon 24
ميريام فارس تتحدث لأول مرة عن حياتها.. وتؤكد ان ابنيها سيغادران لبنان (فيديو)
15:00 | 2020-12-20
21/12/2020 08:27:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact