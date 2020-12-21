اللبناني شطب السياحة من هواياته.. انتهى زمن" الأعياد" في الاتجاهين

كتبت ايفا ابي حيدر في "الجمهورية": بفعل تغيّر نمط حياته نتيجة الأزمة المالية والاقتصادية التي يعيشها، شطب اللبناني السياحة من هواياته، فهو من جهة لا يملك الدولار للسفر وبطاقاته الائتمانية غير صالحة للاستعمال خارج لبنان، ومن يملك بعض المال، يفضّل الاحتفاظ به تحسباً للأسوأ الأتي.

صحيح انّ كورونا كانت السبب الرئيسي وراء تراجع حركة الطيران والسياحة بين دول العالم، لكن في لبنان الأسباب تختلف. فالتدهور السياحي مردّه أولاً الى الأزمة المالية والاقتصادية الحادّة التي تمرّ بها البلاد، والتي أدّت الى تحويل كل الودائع بالعملات الصعبة الى عملة محلية لا تصلح للاستعمال خارج لبنان، ولا حتى البطاقات الائتمانية التي تراجع سقفها في غالبية المصارف الى 10 دولارات. وإذا كان السفر متعذراً فكيف حال حركة الواصلين؟ وما وضع القطاع؟يؤكّد نقيب أصحاب مكاتب السفر والسياحة جان عبود، تراجع حركة السياحة الى لبنان بشكل ملحوظ، خصوصاً اذا ما قارناها مع الفترة نفسها من العام الماضي. وأوضح لـ«الجمهورية»، انّه وبسبب موسم الأعياد، ارتفع عدد الواصلين الى لبنان منذ مطلع الشهر الى نحو 3500 شخص يومياً، مقارنة بـ 14 الف راكب كانوا يصلون الى لبنان في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعني انّ الحركة تراجعت حوالى 80 في المئة.وقال: «هذا التراجع في حركة السفر لا يقتصر فقط على لبنان، فكما بات معلوماً، تراجعت حركة اشغال الطيران كثيراً هذا العام بسبب كورونا، فالشركة التي تملك 1000 طائرة لا تشغّل منها حالياً اكثر من 300، أما مطار بيروت فيعمل بـ25% من طاقته التشغيلية، والشركة التي كانت تسيّر طائراتها 8 مرات في الأسبوع قلّصت عدد رحلاتها الى 2 أسبوعياً، وهذا دليل حسّي على تراجع حركة الوصول».وشرح عبود، انّ «كورونا هي السبب وراء تراجُع حركة الطيران في العالم انما في لبنان الأمر مختلف، فهذه الجائحة ليست السبب الرئيسي والوحيد لهذا التدهور انما تُضاف اليها الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يمرّ بها البلد، والأوضاع الأمنية غير المُطمئنة. كذلك هناك العامل النفسي الذي يلعب دوراً مهماً، فاللبنانيون قلقون على بلدهم الذي اصبح في الحضيض، ورغم ذلك لا تنتهي النزاعات السياسية التي أفقدت اللبنانيين عامل الثقة. فمن يقطن في لبنان ضاق ذرعاً بالأوضاع، فكيف حال المغترب؟».