شركة طيران كبيرة تواصل رحلاتها إلى لندن.. رغم سلالة كورونا الجديدة

أكدت شركة "طيران الإمارات" أن رحلاتها بين دبي وبريطانيا تسير كالمعتاد بدون أي تغيير.وقال المتحدث باسم الشركة: "رحلاتنا إلى لندن تعمل كالمعتاد، ولم يحدث عليها أي تغيير".وكانت "طيران الإمارات" استأنفت رحلات الركاب المنتظمة إلى لندن في 21 أيار الماضي.وفي وقت سابق اليوم سارعت عدة دول إلى حظر رحلات الطيران مع بريطانيا، بعد ساعات على إعادة فرض قيود الحجر في لندن وجنوب شرقي إنجلترا، في محاولة لوقف تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا.وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت، أن سلالة الفيروس الجديدة أدت إلى ارتفاع أعداد المصابين بشكل حاد في بريطانيا.