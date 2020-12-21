إقتصاد

أسعار العقارات والإيجارات سترتفع.. قرار سوري يخلط الأوراق (صورة)

Lebanon 24
21-12-2020 | 10:00
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رفعت الحكومة السورية أسعار الأسمنت بنحو 80% ليصير سعر الطن للمستهلك 125 ألف ليرة، ارتفاعا من 70 ألفا، وهو الارتفاع الثاني على المادة خلال أربعة أشهر.

وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك القرار رقم 2603 القاضي بتحديد أسعار مبيع الطن من مادة الأسمنت المعبأ والفرط المنتج لدى المعامل والشركات التابعة للمؤسسة العامة للأسمنت ومواد البناء.
 
 
 
 
وقالت الوزارة إن القرار جاء بناء على توصية اللجنة الاقتصادية وعلى كتاب وزارة الصناعة تاريخ 16/12/2020 المتضمن تكاليف الإنتاج.

وكانت الوزارة رفعت في أغسطس الماضي سعر الكيس الواحد (50 كيلوغراما)، من 3200 ليرة إلى 3500 ليرة، ليصبح سعر الطن 70 ألف ليرة.
 
ومن شأن القرار أن يزيد في أسعار العقارات التي تعيش أصلا حالة غير مسبوقة في تاريخ سوريا من حيث الأسعار، وبدلات الإيجار، إذ يبلغ متوسط أسعار الشقق الجاهزة للسكن نحو 50 مليون ليرة، وهو ما يزيد بنحو ألف ضعف، عن وسطي الأجور المقدر في سوريا بنحو 50 ليرة سورية في الشهر.

 * السعر الرسمي للدولار: 1256 ليرة سورية.
المصدر: روسيا اليوم
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