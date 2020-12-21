"إل عال" الإسرائيلية تسيّر أوّل رحلة إلى المغرب غداً!

أعلنت شركة طيران "إل عال" الإسرائيلية أنها ستسيّر أول رحلة من إسرائيل إلى العاصمة المغربية الرباط يوم غد الثلاثاء 22 كانون الأول، كاشفة أنّ الطائرة ستحمل وفداً أميركياً إسرائيلياً مشتركاً.

ومن المتوقع أن تستغرق الرحلة المباشرة، والتي ستحمل رقم "إل.واي555"، 6 ساعات، وهي تأتي بعد اتفاق لتطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل تمّ بوساطة أميركية في وقت سابق هذا الشهر.

وكان مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأميركية قد كشف لقناة "الحرة"، الأسبوع الماضي، أن جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيقود وفداً في رحلة من تل أبيب إلى الرباط.وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الرحلة التي ستنطلق من إسرائيل إلى المغرب، ستبحث الخطوات اللاحقة لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.وأشار المسؤول في اتصال مع "الحرة" إلى أنّ كوشنر سيصل إسرائيل الاثنين، حيث سيجرى مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو.ويضم المغرب أكبر جالية يهودية في شمال إفريقيا، ويعيش اليهود فيه منذ العصور القديمة، وقد ازداد عددهم على مر العصور وخصوصا مع وصول اليهود الذين طردهم الملكان الكاثوليكيان من إسبانيا ابتداء من عام 1492.وأصبح المغرب، مؤخراً، رابع دولة عربية تعلن تطبيع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل هذه السنة، مقابل اعتراف واشنطن بـ"سيادة" الرباط على الصحراء الغربية المتنازع عليها.