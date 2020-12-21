إقتصاد

نائب رئيس الوزراء الروسي يتحدث عن تأثير سلالة كورونا الجديدة على أسواق النفط

Lebanon 24
21-12-2020 | 18:00
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أشار نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إلى أن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في المملكة المتحدة أدى إلى حدوث مسار تصحيح كبير في أسعار النفط العالمية.

وقال خلال جلسة حوار في فعالية "روسيا والعالم: محادثة مهنية" إنه "خلال هذين اليومين تغير الوضع بشكل كبير، حيث تم الآن فرض إغلاقات خطيرة على السفر إلى المملكة المتحدة، والتي ظهرت فيها سلالة جديدة من فيروس كورونا، ما أثر بالإضافة لأمور أخرى على أسواق النفط، وفي الحقيقة نحن نشهد اليوم تصحيحا كبيرا في أسعار النفط".

وهبطت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين بأكثر من 6% في ظل مخاوف على الطلب العالمي على الوقود والخام مع ظهور السلسلة الجديدة من فيروس كورونا.

وأشار وزير الطاقة الروسي السابق إلى أن الوضع في سوق النفط لا يمكن التنبؤ به، كما أن توقعات تعافي السوق لا تتحقق، وقال إن تعافي الطلب العالمي على النفط قد يستغرق وقتا أطول مما كان متوقعا للعودة إلى المستويات ما قبل الأزمة، ربما عامين أو ثلاثة أعوام.

وأضاف أن روسيا تراقب حاليا تأثير الموجة الثانية لانتشار عدوى فيروس كورونا على سوق النفط، رغم أنها أقل اعتدالا مقارنة بفترة الربيع، مشيرا إلى أن دول مجموعة "أوبك+" ستبدأ في يناير المقبل برفع الإنتاج بشكل تدريجي.

ووفقا لوكالة الطاقة الدولية فإن الطلب على النفط سينخفض في عام 2020 ككل بواقع 8.8 مليون برميل يوميا مقارنة بمستوى عام 2019، وسط توقعات أن تكون ديناميكيات الطلب إيجابية بالفعل في 2021، لكنها ليست كافية للعودة إلى مستويات ما قبل الأزمة.

المصدر: روسيا اليوم
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