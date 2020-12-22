بين 400 و600 ألف ليرة.. بورصة الطحين تحلّق: أفران المناقيش إلى الإقفال؟

كتبت رجانا حمية في "الأخبار": منذ نحو أسبوع، تتوالى شكاوى أصحاب الأفران، خصوصاً الصغار منهم، من ارتفاع أسعار الطحين الـ«إكسترا» والـ«زيرو» المخصَّصيْن لصناعة المعجنات والأصناف الأخرى إلى نحو مليون و200 ألف ليرة للطن، بعدما كان يُراوح سابقاً بين 700 ألف و800 ألف ليرة، بحسب نوعيّة الطحين.

تزامنت شكاوى هؤلاء الذين باتوا اليوم يسدّون حاجات يومهم بـ«الكيلو»، مع بيان لأصحاب المطاحن أعلنوا فيه أنه «نزولاً عند رغبة» وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة «تُطبق أسعار الطحين الإكسترا والزيرو نفسها كما هي سابقاً حرصاً منها على توفير هذه المادة بصورة عادية». لكن، رغم هذا البيان «الرسمي»، فإن الواقع على الأرض يؤكد ما يشكو منه أصحاب الأفران، تحديداً من يستندون في لقمة عيشهم إلى «المنقوشة» و«أكياس الكعك». وهذا ما يعني أن أصحاب المطاحن «يكذبون»، بحسب رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو، استناداً إلى الشكاوى التي ترد إلى الجمعية يومياً.

ففي وقت اتجهت وزارة الاقتصاد إلى حصر الدعم الحكومي بالطحين الذي يُستخدم في «عجنة» الخبز الأبيض، بدأ أصحاب المطاحن يتفلّتون من القيود، مع التحكم بأسعار الطحين الـ«إكسترا» والـ«زيرو» اللذين يدخلان في صنع منتجات يستهلكها الناس أيضاً. أما التذرّع بتقلبات سعر صرف الليرة مقابل الدولار فلا يبرّر هذا الارتفاع الذي قارب الـ 400 ألف ليرة لكل طنّ، وقد يصل أحياناً إلى 600 ألف ليرة، بحسب نقيب أصحاب الأفران والمخابز في لبنان الشمالي طارق المير.

هذه التسعيرة «لا مبرّر لها»، يقول برو، «خصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار ما يراكمه هؤلاء من أرباح على الطن». لا تملك الجمعية معطيات عمّا هي عليه النسبة اليوم، إلا أنه قبل الأزمة المالية - الاقتصادية «كان أصحاب المطاحن يربحون بين 100 و120 ألف ليرة، وهو ما كان يساوي في ذلك الوقت 80 دولاراً، في وقت كان الربح في المنطقة بين 10 و12 دولاراً».