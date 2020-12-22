رجل أعمال إماراتي كبير يرد على سلامة: أعطِ الأمر وحرروا أموالنا (فيديو)

ردّ رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وفي تغريدة على حسابه على "تويتر"، نشر الحبتور فيديو علّق عليه بالقول: "عقب بيان حاكم مصرف لبنان السيد رياض سلامة الذي قال فيه أن أموال المودعين ليست موجودة في المصرف المركزي، يعيش المودع بحالة من الضياع. من المسؤول عن حجز أمواله؟".

وأضاف: "مطلوب من مصرف لبنان ان يأمر البنوك اللبنانية بفك أسر أموال المودعين ويسمح لهم بالتصرف بأموالهم التي هي حقهم وحلالهم".

عقب بيان حاكم #مصرف_لبنان السيد رياض سلامة الذي قال فيه أن أموال المودعين ليست موجودة في المصرف المركزي، يعيش المودع بحالة من الضياع. من المسؤول عن حجز أمواله؟

مطلوب من مصرف #لبنان ان يأمر البنوك اللبنانية بفك أسر أموال المودعين ويسمح لهم بالتصرف بأموالهم التي هي حقهم وحلالهم. pic.twitter.com/zBFojyaHjm — Khalaf Ahmad Al Habtoor (@KhalafAlHabtoor) December 22, 2020

وفي الفيديو، يطالب الحبتور بتحرير أمواله وأموال الخليجيين والعرب واللبنانيين من المصارف، داعياً سلامة إلى إعطاء الأمر لتحرير الأموال "المسجونة". واعتبر الحبتور أنّ التحكم بأموال المودعين "لا يجوز"، ولم يحصل في أي بلد في العالم.

وأمس، قال سلامة

إنّ هناك إمكانية لحل أزمة الدعم دون الوصول إلى تخفيض نسبة الإحتياطي لكن المطلوب من الحكومة أخذ التدابير اللازمة

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