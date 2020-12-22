إقتصاد

رجل أعمال إماراتي كبير يرد على سلامة: أعطِ الأمر وحرروا أموالنا (فيديو)

Lebanon 24
22-12-2020 | 09:30
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ردّ رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وفي تغريدة على حسابه على "تويتر"، نشر الحبتور فيديو علّق عليه بالقول: "عقب بيان حاكم مصرف لبنان السيد رياض سلامة الذي قال فيه أن أموال المودعين ليست موجودة في المصرف المركزي، يعيش المودع بحالة من الضياع. من المسؤول عن حجز أمواله؟".

وأضاف: "مطلوب من مصرف لبنان ان يأمر البنوك اللبنانية بفك أسر أموال المودعين ويسمح لهم بالتصرف بأموالهم التي هي حقهم وحلالهم".

 
 

وفي الفيديو، يطالب الحبتور بتحرير أمواله وأموال الخليجيين والعرب واللبنانيين من المصارف، داعياً سلامة إلى إعطاء الأمر لتحرير الأموال "المسجونة". واعتبر الحبتور أنّ التحكم بأموال المودعين "لا يجوز"، ولم يحصل في أي بلد في العالم.

وأمس، قال سلامة إنّ هناك إمكانية لحل أزمة الدعم دون الوصول إلى تخفيض نسبة الإحتياطي لكن المطلوب من الحكومة أخذ التدابير اللازمة.

وكشف سلامة في حديث لقناة "الحرة" أنه "ما زال لدينا اكثر من 2 مليار دولار لاستخدامها في الدعم ولن نمس بالاحتياطي الالزامي وتم سحب 30 مليار دولار من الودائع الموجودة في المصارف اللبنانية خلال عام".

وأكّد سلامة أنّ أزمة السيولة بالدولار في المصارف اللبنانية بدأت تتراجع تدريجياً والمصرف المركزي أسلف الدولة ومعظم هذا الدين بالليرة اللبنانية، كاشفا ان أموال المودعين ليست في "المركزي".
وشدد على أنّ الأموال التي خرجت من البنك المركزي إلى الخارج هي للإستيراد فقط.


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