إقتصاد

تغييرات كبرى في صندوق الاستثمارات السعودي

Lebanon 24
22-12-2020 | 11:00
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أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الثلاثاء عن تغييرات وتعيينات في الصندوق، ضمن إجراءات توسعية كبرى.

 

وأشارت وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى أنه تم تعيين يزيد بن عبد الرحمن الحميد، رئيسا جديدا للإدارة العامة للاستثمارات في الشركات المحلية.

 

كما تم نقل السيد راشد بن إبراهيم شريف، ليصبح عضوا منتدبا ورئيسا تنفيذيا للكيان المندمج، الأهلي كابيتال وسامبا كابيتال، إحدى شركات محفظة الصندوق.

 

وعين الصندوق كذلك رانيا محمود نشار، مستشارة محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان، وفهد السيف، رئيساً جديداً للإدارة العامة لتمويل الشركات.

 

وعين الصندوق أيضا علي رضا زعيمي مستشاراً لمحافظ الصندوق، إضافة إلى تكليف مدير إدارة أصحاب المصلحة سعد الكرود، بتولي منصب كبير الإداريين.

 

وأوضح صندوق الاستثمارات السعودي أن التغييرات والتعيينات الجديد تستهدف دعم وتنفيذ استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الطموحة من خلال تعزيز خبرات فريقه التنفيذي.

 

وقال الرميان عن تعيين رانيا نشار وفهد السيف في الصندوق: "ستضيف خبرتهما المالية والمصرفية الكبيرة لهذا المنصب الاستراتيجي، التي ستسهم في تسريع وتيرة نمو الصندوق بحسب مستهدفاته الطموحة".

 

ويعد صندوق الاستثمارات العامة أحد أكبر صناديق الثروة السيادية وأكثرها تأثيراً في العالم، كما أنه المحرك الرئيسي لدفع التحول الاقتصادي في المملكة كجزء من رؤية المملكة 2030.

 

ونمت أصول الصندوق إلى أكثر من 1.3 تريليون ريال، واستثمر ما مجموعه 311 مليار ريال في الاقتصاد السعودي في السنوات الأربع الماضية، بينما أسهم في توفير أكثر من 190 ألف فرصة عمل جديدة في المملكة.

المصدر: سبوتنيك
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