وزني بحث في موضوع الإعفاء الضريبي عن تعويضات الصرف

استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني وفدا من أعضاء المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان برئاسة جورج حاج، وتم البحث في موضوع الإعفاء الضريبي عن تعويضات الصرف، وموقف الوزارة من سياسة الدعم.