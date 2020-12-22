ارتفاع اسعار الاستهلاك 0,52 % خلال شهر و 133,47 % خلال سنة

أعلنت ادارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء أن الرقم القياسي لاسعار الاستهلاك في لبنان لشهر تشرين الثاني 2020 سجل ارتفاعا وقدره 0,52% بالنسبة لشهر تشرين الاول 2020، كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:





ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 1,68%





ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 0,46%





ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 0,05%





ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 0,37%





ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 0,95%





ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 0,01%





واشارت الى ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر تشرين الثاني 2020 سجل ارتفاعا وقدره 133,47 % بالنسبة لشهر تشرين الثاني 2019.



وأعلنت انه لمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على نتائج مؤشر الاسعار على صفحة الانترنت الخاصة بالادارة على العنوان التالي:





lb.gov.cas.www.

