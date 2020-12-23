هذا سعر صفيحة البنزين مطلع 2021.. ماذا عن المازوت؟

لفت ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا عبر "صوت لبنان" الى ان "مصرف لبنان يريد تخفيض الدعم على البنزين من 85% الى 60 او 70% وفي هذه الحالة سيرتفع سعر الصفيحة الى حوالى عشرة آلاف ليرة لتصبح بحدود الـ 35 الف تقريباً مطلع السنة الجديدة".

واكد ابو شقرا ان "النفط العراقي هو لشركات الكهرباء فقط اي للدولة لا للمواطن، امّا المازوت فلن يتغيّر سعره وسيبقى الدعم كاملاً عليه لأنه مادة الفقراء".