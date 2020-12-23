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إقتصاد
محطات الوقود رفعت أسعارها.. إليكم اللائحة الجديدة
Lebanon 24
23-12-2020
|
08:36
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ارتفع صباح اليوم الأربعاء، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 800 ليرة لبنانية وصفيحة البنزين 98 أوكتان 900 ليرة لبنانية.
كما ارتفع أيضًا، سعر المازوت 700 ليرة لبنانية، والغاز 10 كغ 1100 ليرة لبنانية.
وعليه، أصبحت الأسعار على الشكل التالي:
– بنزين 95 اوكتان: 25900 ليرة.
– بنزين 98 اوكتان: 26800 ليرة.
– ديزل: 18100 ليرة.
– غاز: 21300 ليرة”.
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