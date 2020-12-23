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إقتصاد
انخفاض جديد بسعر الدولار في السوق السوداء.. إليكم تسعيرته الحالية
Lebanon 24
23-12-2020
|
11:09
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افتتحت السوق السوداء صباح اليوم الأربعاء على انخفاض جديد بسعر صرف الدولار مسجلا "7850 - 7950" ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، وفق ما أفاد موقع "ياصور".
المصدر: ياصور
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