إقتصاد

انخفاض جديد بسعر الدولار في السوق السوداء.. إليكم تسعيرته الحالية

Lebanon 24
23-12-2020 | 11:09
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افتتحت السوق السوداء صباح اليوم الأربعاء على انخفاض جديد بسعر صرف الدولار مسجلا "7850 - 7950" ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، وفق ما أفاد موقع "ياصور". 
المصدر: ياصور
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