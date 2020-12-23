إقتصاد

طحين بالسوق السوداء وغلاء المعجنات ومنقوشة الزعتر.. بيان لنقابة عمال المخابز

Lebanon 24
23-12-2020 | 11:54
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صدر عن نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان البيان التالي:

عقد المجلس التنفيذي لنقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان اجتماع في مكتب النقابة برئاسة النقابي شحادة المصري وبحضور الاعضاء ناقش المجلس الاوضاع الاقتصادية الراهنة وحديث الناس اليومي للمعاناة من استغلال واحتكار وغلاء ورفع الاسعار بشكل جنوني وازمة طحين الاكسترا ، دون حسيب او رقيب لهذه الازمة المتفاقمة ، وصدر عن المجتمعون البيان التالي ورغم هذه الظروف الصعبة من وباء وغلاء نتقدم من الجميع وخاصة العمال وعمال المخابزوالافران بأحر التهاني واطيب الامنيات بعيدي الميلاد وراس السنة الميلادية ، ميلاد مجيد وعام سعيد متمنين الاستقرار والامن والسلام وانتهاء ازمة وباء كوفيد 19 .

واستغرب المجلس الازمة المفتعلة لمادة الطحين والتي تستعمل في افران المعجنات والكعك وارتفاع سعر الطحين ، واصبح يباع في السوق السوداء مما انعكس سلبا على اصحاب الافران الصغيرة والتي اصبحت معرضة للاقفال وغلاء اسعار المعجنات والتي طالت منقوشة الزعتر قوت العامل والطالب والفقير.

ودعا المجلس الدولة لدفع المستحقات التوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لكي يستمر الضمان بتقديم الخدمات الصحية للمضونين ، والحفاظ على الصندوق الوطني للضمان والموظفين وحماية حقوق المضمونين والذي نعتبره مكسب للعمال ويجب حمايته والحفاظ عليه والدفاع عنه .

وطالب المجلس المعنين بتشكيل حكومة من اهل الخبرة بالمعاناة التي نعيشها من اجتماعية ومعيشية وصحية وتعليمية ـ ومكافحة البطالة وتأمين فرص العمل وتهتم بالوطن ولقمة عيش المواطن من اجل العيش بكرامة.

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