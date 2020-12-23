إقتصاد

بيان من نقابة عمال المخابز.. هذا مضمونه

Lebanon 24
23-12-2020 | 12:49
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هنأ المجلس التنفيذي لنقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان، "العمال عموما وعمال المخابز والافران خصوصا بعيدي الميلاد وراس السنة الميلادية"، متمنيا أن "يحل الاستقرار والامن والسلام وأن تنتهي ازمة وباء كوفيد 19".

واستغرب المجلس، في بيان اليوم، "الأزمة المفتعلة لمادة الطحين"، معتبرا أن "هذا الأمر ينعكس سلبا على أصحاب الافران الصغيرة والتي أصبحت معرضة للاقفال وغلاء أسعار المعجنات والتي طالت منقوشة الزعتر وقوت العامل والطالب والفقير".

ودعا الدولة الى "دفع المستحقات المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لكي يستمر الضمان بتقديم الخدمات الصحية للمضمونين"، مشددا على "ضرورة الحفاظ على هذا الصندوق والموظفين وحماية حقوق المضمونين والدفاع عنهم".

وطالب المجلس المعنيين بـ"تشكيل حكومة من أهل الخبرة تكون أولويتها معاناة المواطن على كل الأصعدة الاجتماعية والمعيشية والصحية والتعليمية".
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