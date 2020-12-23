19
o
بيروت
19
o
طرابلس
15
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
10
o
زحلة
8
o
بعلبك
13
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
بيان من نقابة عمال المخابز.. هذا مضمونه
Lebanon 24
23-12-2020
|
12:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
هنأ المجلس التنفيذي لنقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان، "العمال عموما وعمال المخابز والافران خصوصا بعيدي الميلاد وراس السنة الميلادية"، متمنيا أن "يحل الاستقرار والامن والسلام وأن تنتهي ازمة وباء كوفيد 19".
واستغرب المجلس، في بيان اليوم، "الأزمة المفتعلة لمادة الطحين"، معتبرا أن "هذا الأمر ينعكس سلبا على أصحاب الافران الصغيرة والتي أصبحت معرضة للاقفال وغلاء أسعار المعجنات والتي طالت منقوشة الزعتر وقوت العامل والطالب والفقير".
ودعا الدولة الى "دفع المستحقات المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لكي يستمر الضمان بتقديم الخدمات الصحية للمضمونين"، مشددا على "ضرورة الحفاظ على هذا الصندوق والموظفين وحماية حقوق المضمونين والدفاع عنهم".
وطالب المجلس المعنيين بـ"تشكيل حكومة من أهل الخبرة تكون أولويتها معاناة المواطن على كل الأصعدة الاجتماعية والمعيشية والصحية والتعليمية".
تابع
الأكثر قراءة
بشرى سارة للبنانيين… سعر صرف الدولار يتراجع إلى هذا المستوى!
Lebanon 24
بشرى سارة للبنانيين… سعر صرف الدولار يتراجع إلى هذا المستوى!
20:29 | 2020-12-22
22/12/2020 08:29:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد لقائه عون.. الحريري يعلن عن خبر سار حول الحكومة
Lebanon 24
بعد لقائه عون.. الحريري يعلن عن خبر سار حول الحكومة
17:21 | 2020-12-22
22/12/2020 05:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض جديد بسعر الدولار في السوق السوداء.. إليكم تسعيرته الحالية
Lebanon 24
انخفاض جديد بسعر الدولار في السوق السوداء.. إليكم تسعيرته الحالية
11:09 | 2020-12-23
23/12/2020 11:09:19
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم الأربعاء
Lebanon 24
سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم الأربعاء
08:34 | 2020-12-23
23/12/2020 08:34:37
Lebanon 24
Lebanon 24
شبكة مُحترفة تولّت تصفية بجّاني
Lebanon 24
شبكة مُحترفة تولّت تصفية بجّاني
01:12 | 2020-12-23
23/12/2020 01:12:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
17:00 | 2020-12-23
"إيني" الإيطالية تعلن عن اكتشاف نفطي جديد في مصر!
14:00 | 2020-12-23
استثمارات واعدة تنتظر المغرب بعد اتفاق السلام مع إسرائيل
11:54 | 2020-12-23
طحين بالسوق السوداء وغلاء المعجنات ومنقوشة الزعتر.. بيان لنقابة عمال المخابز
11:09 | 2020-12-23
انخفاض جديد بسعر الدولار في السوق السوداء.. إليكم تسعيرته الحالية
11:00 | 2020-12-23
لضمان حسن إدارة أموالك.. إليك أهم القواعد المالية
10:00 | 2020-12-23
الأجور قد تنخفض.. هذا ما سيحصل إذا تم خفض قيمة العملة
فيديو
الدوري الإيطالي.. خسارة مدوية لـ"يوفنتوس" على أرضه أمام "فيورنتينا"!
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. خسارة مدوية لـ"يوفنتوس" على أرضه أمام "فيورنتينا"!
15:00 | 2020-12-23
23/12/2020 17:21:05
Lebanon 24
Lebanon 24
على طريقة الأفلام: رجال إطفاء ينقذون "سانتا كلوز" المحاصر في خطوط الكهرباء (فيديو)
Lebanon 24
على طريقة الأفلام: رجال إطفاء ينقذون "سانتا كلوز" المحاصر في خطوط الكهرباء (فيديو)
15:00 | 2020-12-22
23/12/2020 17:21:05
Lebanon 24
Lebanon 24
متصفح Firefox أسرع وأكثر أمانا.. ميزات وخصائص جديدة
Lebanon 24
متصفح Firefox أسرع وأكثر أمانا.. ميزات وخصائص جديدة
09:00 | 2020-12-22
23/12/2020 17:21:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact