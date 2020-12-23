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إقتصاد
"إيني" الإيطالية تعلن عن اكتشاف نفطي جديد في مصر!
Lebanon 24
23-12-2020
|
17:00
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أعلنت شركة "إينى" الإيطالية، اليوم الأربعاء، عن اكتشاف نفطي جديد في الصحراء الغربية بمصر ينتج 10 آلاف برميل يومياً.
وبحسب ما ذكرت شبكة "روسيا اليوم"، فقد قالت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني، إنّ الكشف الجديد تم تحقيقه من خلال حفر البئر الاستكشافية "أركاديا 9"، والمحفور في قاعدة جنوب أركاديا التي تقع على بعد 1.5 كيلومتر جنوب حقل أركاديا الرئيسي الذي يتم الإنتاج منه بالفعل.
ويضيف الكشف الجديد 10 آلاف برميل من البترول يوميا إلى إجمالي إنتاج الشركة في الصحراء الغربية في مصر، وفقا للبيان.
وأضافت أنه تم حفر البئر بالقرب من منشآت الإنتاج الحالية وهو مرتبط بالفعل بالإنتاج بمعدل ثابت يبلغ 5500 برميل من البترول يوميا.
وأوضح البيان أنّه "بعد الاكتشاف، تم حفر بئرين للتطوير هما أركاديا 10 وأركاديا 11 على التوالي وتشترك البئرين مع بئر أركاديا 9 في نفس الاتصال بين الزيت والماء بالخزان المكتشف".
وتمتلك "إيني" من خلال شركتها الفرعية "أيوك" حصة 38% في امتياز مليحة، بينما تمتلك شركة لاك أويل 12%، والهيئة العامة للبترول 50%.
وتتواجد "إيني" في مصر منذ عام 1954 حيث تعد المنتج الرئيسي في البلاد بمجال النفط والغاز، ويبلغ إنتاجها الحالي من الهيدروكربونات حوالي 320 ألف برميل من النفط المكافئ يومياً.
المصدر:
روسيا اليوم
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