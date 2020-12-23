إقتصاد

العراق.. 2.6 مليار دولار كلفة المرحلة الأولى من ميناء "الفاو الكبير"

Lebanon 24
23-12-2020 | 21:00
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أعلن مدير الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي، أن الحكومة وافقت على توقيع عقد بقيمة 2.625 مليار دولار مع "دايو" الكورية الجنوبية لتشييد المرحلة الـ1 من ميناء "الفاو الكبير".

وأكد في تصريح صحفي، أن "المرحلة الأولى ستتيح للميناء استقبال ثلاثة ملايين حاوية كحد أقصى للطاقة الاستيعابية".

وأضاف أن "مراحل البناء الثلاث ستكتمل في غضون أقل من أربعة أعوام وأن العراق مستعد لإبرام عقود مع أي شركة مهتمة بتنفيذ المرحلتين الأخريين".

وأشار إلى أن "العقد المنتظر توقيعه يوم الأحد، ينص على أن تنفذ "دايو" أعمال البناء التي تشمل تشييد خمسة أرصفة لتفريغ شحنات السفن وفناء للحاويات، وأعمال التجريف والحفر لشق قناة ملاحية".

والأسبوع الماضي، أعلنت الشركة العامة للموانئ العراقية استبعاد شركة صينية من المنافسة واختيار شركة "دايو" لعقد "الفاو الكبير".
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