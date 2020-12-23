إقتصاد

بعد فشل تأليف الحكومة... الدولار يحلق من جديد

Lebanon 24
23-12-2020 | 19:29
A-
A+
Doc-P-777671-637443486471933848.jpg
Doc-P-777671-637443486471933848.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية عتبة ال ٨٢٥٠ ليرة للمبيع و٨٣٠٠ ليرة للشراء.
مواضيع ذات صلة
انخفاض جديد بسعر الدولار في السوق السوداء.. إليكم تسعيرته الحالية
lebanon 24
23/12/2020 23:34:13 Lebanon 24 Lebanon 24
سلامة: السلع الأساسية تباع للبنانيين على سعر الدولار الواحد مقابل 1500 ليرة لبنانية
lebanon 24
23/12/2020 23:34:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد ان ارتفع صباحاً... كيف أقفل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء؟
lebanon 24
23/12/2020 23:34:13 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتصام لطلاب اللبنانية- الاميركية رفضاً لرفع سعر الدولار
lebanon 24
23/12/2020 23:34:13 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولار

سعر الدولار

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
21:00 | 2020-12-23
18:57 | 2020-12-23
17:00 | 2020-12-23
14:00 | 2020-12-23
12:49 | 2020-12-23
11:54 | 2020-12-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website