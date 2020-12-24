إقتصاد

بسبب كورونا.. عائدات هذه الشركات تتجاوز إيرادات السينما والرياضة

Lebanon 24
24-12-2020 | 09:00
A-
A+
Doc-P-777807-637443943489710407.jpg
Doc-P-777807-637443943489710407.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حفزت جائحة كورونا صناعة ألعاب الفيديو، حيث سجلت عائدات تفوق إيرادات دور السينما والرياضة مجتمعة.

ومن المتوقع أن تزيد العائدات من صناعة ألعاب الفيديو في نهاية العام الجاري بنسبة 20% لتصل 179,7 مليار دولار، وفقا لشركة IDC لأبحاث الأسواق، فيما بلغت عائدات صناعة السينما خلال هذا العام 100 مليار دولار، وفقا لـMotion Picture Association، وشكلت إيرادات قطاع الرياضة 75 مليار دولار حسب PwC.

يذكر أن جائحة كورونا وجهت ضربة مؤلمة إلى الصناعتين الأخيرتين، على عكس صناعة ألعاب الفيديو التي تشهد نموا غير مسبوق، فيما يتوقع الخبراء استقرار هذا الاتجاه على خلفية ظهور منصات ألعاب من الجيل الجديد طورتها شركتا "سوني" و"مايكروسوفت".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
10:00 | 2020-12-24
09:32 | 2020-12-24
08:52 | 2020-12-24
07:30 | 2020-12-24
07:00 | 2020-12-24
06:30 | 2020-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website