بسبب كورونا.. عائدات هذه الشركات تتجاوز إيرادات السينما والرياضة

حفزت جائحة كورونا صناعة ألعاب الفيديو، حيث سجلت عائدات تفوق إيرادات دور السينما والرياضة مجتمعة.ومن المتوقع أن تزيد العائدات من صناعة ألعاب الفيديو في نهاية العام الجاري بنسبة 20% لتصل 179,7 مليار دولار، وفقا لشركة IDC لأبحاث الأسواق، فيما بلغت عائدات صناعة السينما خلال هذا العام 100 مليار دولار، وفقا لـMotion Picture Association، وشكلت إيرادات قطاع الرياضة 75 مليار دولار حسب PwC.يذكر أن جائحة كورونا وجهت ضربة مؤلمة إلى الصناعتين الأخيرتين، على عكس صناعة ألعاب الفيديو التي تشهد نموا غير مسبوق، فيما يتوقع الخبراء استقرار هذا الاتجاه على خلفية ظهور منصات ألعاب من الجيل الجديد طورتها شركتا "سوني" و"مايكروسوفت".