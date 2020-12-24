ارتفاع ملحوظ بدولار السوق السوداء.. إليكم كم سجّل صباح اليوم

افتتحت السوق السوداء صباح اليوم الخميس على ارتفاع ملحوظ بسعر صرف الدولار مسجلا "8320 - 8400" ليرة لبنانية لكل دولار أميركي بعد أن كانت التسعيرة السابقة "8175 - 8275"، وفق ما أفاد موقع "ياصور".