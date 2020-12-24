إقتصاد

الإسترليني يصعد والدولار مهدد

Lebanon 24
24-12-2020 | 11:00
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واصل الجنيه الإسترليني تسجيل المكاسب، اليوم الخميس، وسط توقعات بأن اتفاقا مرتبطا بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي صار وشيكا، بعد فترة طويلة من اعتباره صعب المنال .

وصعد الإسترليني 0.4 بالمئة إلى 1.3546 دولار في التعاملات الآسيوية بعد صعود 0.9 بالمئة في الجلسة السابقة أنهى به سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام متتالية.

والدولار مهدد في ظل تعاملات باهتة بسبب العطلة، إذ يتراجع الطلب على الأصول الأكثر أمانا بفعل الآمال في اتفاق من شأنه حماية التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بنحو تريليون دولار سنويا من الرسوم الجمركية وتحديد حصص.

وبلغ مؤشر الدولار 90.233 نقطة بعد نزول 0.3 بالمئة أمس الأربعاء. وزاد اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.22030 دولار، وهو ما يضاف إلى ارتفاع 0.2 بالمئة خلال الليل.
المصدر: وكالات
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