اتهام خطير لـ"علي بابا".. هل أنت من زبائنها؟

ذكر تلفزيون الصين المركزي أن هيئة مراقبة السوق في جمهورية الصين الشعبية بدأت تحقيقا حول شركة علي بابا، متعلقا بشبهة انتهاك قوانين مكافحة الاحتكار.وأفاد التلفزيون الصيني الرسمي بأن هذه الشركة الصينية الشهيرة متهمة باتباع سياسة الإكراه ، حيث "لم يبق من بين خيارين محتملين (للمستهلك) إلا خيارا واحدا".وبعد أن أعلنت الهيئة الصينية المختصة بتنظيم السوق فتح التحقيق المذكور، تراجعت أسهم شركة علي بابا العملاقة التي تبيع البضائع عبر شبكة الانترنت.