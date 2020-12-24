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إقتصاد
الذهب يصعد بعد نزول الدولار.. هذا ما سجله بالساعات الأخيرة
Lebanon 24
24-12-2020
|
13:00
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صعدت أسعار الذهب اليوم، بعد تراجع الدولار، ويراهن المستثمرون على مزيد من التحفيز في الولايات المتحدة، رغم تهديد الرئيس دونالد ترامب بعدم توقيع حزمة مساعدات مرتبطة بالجائحة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1875.20 دولار للأونصة، بحلول الساعة 07:22 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد أن صعد بما يصل إلى واحد بالمئة في الجلسة السابقة.
فيما زادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1880 دولارا للأونصة.
وتدعّم اليورو والجنيه الإسترليني بأنباء عن أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي على أعتاب إبرام اتفاق تجارة، وهو ما دفع الدولار للهبوط.
كما استفاد المعدن، الذي يعد ملاذا آمنا، من الانباء عن سلالة جديدة من فيروس كورونا أسرع انتشارا، تسببت في إجراءات إغلاق كاسحة في بريطانيا.
وأدت زيادة المخاطر بفعل السلالة الجديدة من الفيروس، وارتفاع وتيرة الإصابات بالولايات المتحدة، إلى تفاؤل المستثمرين حيال حزمة التحفيز الأمريكية، رغم أن ترامب هدد بعدم إقرار حزمة المساعدات البالغة نحو 900 مليار دولار.
المصدر:
وكالات
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