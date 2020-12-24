إقتصاد

تخفيضات على رسوم عبور السفن عبر قناة السويس!

Lebanon 24
24-12-2020 | 15:00
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كشف عضو مجلس الإدارة، مدير إدارة التحركات بهيئة قناة السويس، عصام مصطفي ضبش، تفاصيل قرار منح مجموعة من السفن تخفيضا لرسوم العبور يصل إلى 50%، وذلك اعتباراً من كانون الأول الجاري.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" عن ضبش قوله في تصريحات صحافية إنّه "في إطار تشجيع السياحة البحرية بالموانئ المصرية قررت هيئة قناة السويس، منح سفن الركاب والسفن السياحية المحملة بالركاب فقط، واليخوت ذات حمولة كلية لقناة السويس 300 طن فأكثر، والتي تقوم بزيارة الموانئ المصرية على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر تخفيضا وفقاً لاستيفاء عدة شروط".

وأشار إلى منحها تخفيضا قدره 50% من رسوم العبور العادية في كل من رحلتي الذهاب والعودة، على ألا تقل مدة توقفها في الموانئ المصرية عن 72 ساعة.

وأوضح أنه "في حال انخفاض عدد الساعات التي قضتها السفينة في الموانئ المصرية على البحر الأحمر عن نصف إجمالي عدد الساعات التي قضتها السفينة بالموانئ المصرية، وبحد أدنى 12 ساعة، يتم احتساب نسبة التخفيض على أساس ضعف عدد الساعات التي قضتها السفينة في الموانئ المصرية على البحر الأحمر".
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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