بعد انكماش في 2020.. ما هي التوقعات لاقتصاد دبي في 2021؟

قالت حكومة دبي، نقلا عن توقعات صادرة عن مركز دبي للإحصاء، إنه من المتوقع نمو اقتصاد الإمارة أربعة بالمئة في 2021، ليتعافى من انكماش متوقع عند 6.2 بالمئة في العام الحالي.تضرر اقتصاد دبي بشدة من تفشي فيروس كورونا الذي أثر على قطاعات السياحة والعقارات والتجارة، الرئيسية بالنسبة له.وقال المركز إن الاقتصاد انكمش 10.8 بالمئة في الشهور الستة الأولى من 2020، وهو ما قال عنه المدير التنفيذي للمركز، عارف المهيري، إنه جاء داخل النطاق المتوقع للانكماش الاقتصادي، وذلك نظرا للتأثير الكبير لجائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي. وقال البيان إنه من المتوقع أن ينهي الاقتصاد العام على تباطؤ نسبته 6.2 بالمئة.وأطلقت دبي تحفيزا بقيمة 6.8 مليار درهم (1.85 مليار دولار) للمساعدة في تخفيف صدمة كورونا وتداعياتها التي تمثلت في فقد وظائف وتعطل أنشطة أعمال، بحسب البيان.