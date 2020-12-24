وسط أجواء العيد.. إليكم سعر الدولار في السوق السوداء

سجّل سعر صرف الدولار في السّوق السوداء، مساء اليوم الخميس، 8200 ليرة لبنانية للمبيع مقابل 8300 ليرة لبنانية للشراء.

وكان الدولار قد سجل صباحاً سعراً تراوح بين 8320 و 8400 ليرة لبنانية.