أوروبا تخلت عن ربع حصتها من الصيد في مياه بريطانيا!

كشف مسؤولون، أمس الخميس، أنه سيكون على الصيادين الأوروبيين التخلي عن ربع الثروة السمكية التي يحصلون عليها حالياً في المياه البريطانية خلال السنوات الخمس والنصف المقبلة.وبموجب الاتفاق التجاري لمرحلة ما بعد "بريكست" الذي تم التوصل إليه مع المملكة المتحدة، أمس الخميس، سيتم التفاوض على الوصول إلى المياه البريطانية الغنية بالثروة السمكية على أساس سنوي بعد انقضاء الفترة الانتقالية، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".ويمثّل ذلك حلاً وسطاً بين الطرفين. وكانت بريطانيا تضغط في مرحلة سابقة من المفاوضات من أجل خفض حصة التكتل بنسبة 80 أو 60% على مراحل خلال 3 سنوات.كما سيُسمح لقوارب الاتحاد الأوروبي أن تعمل في المياه البريطانية ضمن مسافة أقل من 12 ميلاً بحرياً خلال الفترة الانتقالية.لكن سيكون من الصعب على الكثير من مجتمعات الصيد في شمال غرب أوروبا، التي عملت على مدى قرون ضمن ما بات حاليا المياه البريطانية، تقبّل الأمر.