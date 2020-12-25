الدولار يحلق بالسوق السوداء.. واستقرار بسعر الصرافين

أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة لليوم الجمعة 25/12/2020 حصرا وبهامش متحرك بين 3850 حدا أدنى للشراء و3900 حدا أقصى للبيع.

ومساء أمس، سجّل سعر صرف الدولار في السّوق السوداء، 8200 ليرة لبنانية للمبيع مقابل 8300 ليرة لبنانية للشراء.وكان الدولار قد سجل صباحاً سعراً تراوح بين 8320 و 8400 ليرة لبنانية.