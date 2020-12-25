إقتصاد

روسيا تعلن عن سعر النفط الذي يناسبها في السوق العالمية

Lebanon 24
25-12-2020 | 17:00
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أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن روسيا تعتبر نطاق أسعار النفط بين 45 و55 دولارا للبرميل هو النطاق الأمثل لاستعادة إنتاجها.

وقال نوفاك للصحافيين: "لاستعادة إنتاجنا، الذي انخفض بشكل كبير، فإن النطاق السعري بين 45 و55 دولارًا للبرميل هو الأفضل، وإلا فلن نستعيد الإنتاج أبدًا: سيستعيد الآخرون، وسنظل على مستوانا طوال الوقت".

يذكر أن دول تحالف المنتجين للنفط المعروفة باسم "أوبك+"، كانت قد اتفقت في وقت سابق على خفض الإمدادات 9.7 مليون برميل يوميا خلال أيار وحزيران، لدعم الأسعار التي انهارت بسبب أزمة فيروس كورونا. ثم قرر التحالف تقليص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميا في الفترة من تموز إلى كانون الأول.

وسبق لنوفاك أن أعلن أن لقاء ممثلي "أوبك +" الثاني عشر الذي عقد في 3 كانون الأول الجاري كان ناجحا وبناء، مشيراً إلى أن التحالف سيرفع حجم إنتاج النفط بواقع 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من شهر كانون الثاني المقبل أي تعديل حجم تقليص الإنتاج لشهر كانون الأول من 7.7 مليون برميل يوميا إلى 7.2 مليون برميل يوميا.

لذلك، في المرحلة الأولى من اتفاق أوبك +، خفضت روسيا إنتاجها النفطي بنحو 2.5 مليون برميل يوميًا، ثم بنحو 2 مليون، وابتداءً من 1 كانون الثاني، سيصل التخفيض إلى حوالي 1.88 مليون.
المصدر: سبوتنيك
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